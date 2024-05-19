Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ укажет на виновного в обстрелах ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии назовет виновных в атаке на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить такую информацию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он подчеркнул, что определить источник атак крайне сложно, так как, учитывая вид беспилотников и их особую траекторию, они могут быть запущены с любой стороны. Гросси также добавил, что для подтверждения происхождения снарядов необходимы все элементы, которых нет в распоряжении организации.

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Однако глава МАГАТЭ подчеркнул, что, если инспекторы организации смогут определить виновника атак на станцию, он будет обязан придать эту информацию широкой огласке.

В октябре 2022 года ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар, перешла в собственность РФ. 7 апреля 2024 года предприятие подверглось серии атак.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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