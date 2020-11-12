СК возбудил новое дело против больницы в Новосибирске, где ребенка таскали за волосы

Следственный комитет РФ завел третье уголовное дело против туберкулезной больницы в Новосибирске после того, как стало известно о том, что там издевались над детьми.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о халатности. До этого следователи завели дела по факту жестокого обращения.

Уголовное дело завели на медсестру, таскавшую детей за волосы в Новосибирске

Скандал возник после того, как в социальные сети попало видео, где одна медсестра берет маленькую девочку за волосы и кидает на кровать, а другая бьет мальчика в кровати.

Сообщалось, что после инцидента уволен заведующий больницей, а также медсестра, хватавшая девочку за волосы, две старшие сестры понижены в должности.

Пациентка Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы Ирина, которая сняла ролик с неподобающим обращением с детьми, рассказала телеканалу «360», что подобные случаи она видела неоднократно. Кроме того, в больнице она регулярно слышала от медсестер мат. Такую же информацию дала другая женщина, чья 15-летняя дочь когда-то лежала в этом учреждении.

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ФОТО: скриншот c youtube
ТЕГИ:Следственный Комитет РфНовосибирскБольница
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