Перестрелка между двумя группами мужчин произошла в Кемерове

По данным источника, после инцидента было задержано шесть человек, при этом остальных участников продолжают искать. У задержанных было изъято травматическое оружие.

Ранее RT сообщил, что в Видном около одного из ресторанов произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека, один из которых скончался.