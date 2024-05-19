Перестрелка между двумя группами мужчин произошла в Кемерове
19 мая 202410:16
В Кемерове две группы мужчин устроили перестрелку, сообщает региональное МВД.
В ходе конфликта никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны.
По данным источника, после инцидента было задержано шесть человек, при этом остальных участников продолжают искать. У задержанных было изъято травматическое оружие.
Ранее RT сообщил, что в Видном около одного из ресторанов произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека, один из которых скончался.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru