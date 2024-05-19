Перестрелка между двумя группами мужчин произошла в Кемерове

В Кемерове две группы мужчин устроили перестрелку, сообщает региональное МВД.

В ходе конфликта никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны.

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По данным источника, после инцидента было задержано шесть человек, при этом остальных участников продолжают искать. У задержанных было изъято травматическое оружие.

Ранее RT сообщил, что в Видном около одного из ресторанов произошла перестрелка, в результате которой ранения получили три человека, один из которых скончался.

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ФОТО: РИА Новости
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