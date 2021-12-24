Священник получил 21 год колонии за насилие над детьми

Многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саракташский районный суд Оренбургской области.

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«Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет, с лишением Стремского <…> государственной награды Орден "Родительской славы"», — гласит приговор.

Стремского задержали в сентябре 2019 года в Оренбургской области по обвинению в изнасилованиях своих воспитанниц и развратных действиях в их отношении. На воспитании священника находились 70 приемных детей, он является самым многодетным священнослужителем страны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ПедофилияСвященникиСудОренбургская Область
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