В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86 («Пирола), передает Агентство по здравоохранению (UKHSA). Госпитализированы пять человек.
Отмечается, что 28 случаев приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке. Медики уже работают на месте вспышке, чтобы не допустить распространения инфекции.
Ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». Об этом ранее сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов. Он напомнил, что случаи заражения вариантом «Эрис» уже были зафиксированы в России. При этом, по словам Нетесова, установлено, что «Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru