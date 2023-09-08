В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19

Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86 («Пирола), передает Агентство по здравоохранению (UKHSA). Госпитализированы пять человек.

Отмечается, что 28 случаев приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке. Медики уже работают на месте вспышке, чтобы не допустить распространения инфекции.

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Ученые выявили новый субвариант коронавирусной инфекции «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в РФ совместно с вариантом «Эрис». Об этом ранее сообщил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов. Он напомнил, что случаи заражения вариантом «Эрис» уже были зафиксированы в России. При этом, по словам Нетесова, установлено, что «Пирола», известная как вариант BA.2.86, имеет до 36 новых мутаций. Он подчеркнул, что этот штамм может стать доминирующим в Европе, передает «Радиоточка НСН».


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус

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