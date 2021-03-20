В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca
Многие поляки избегают делать прививки вакциной производства AstraZeneca. В этом признался глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на пресс-конференции в Варшаве.
«В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca», - сказал Дворчик.
Он констатировал рост не явившихся на прививку.
«У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились», - отметил польский чиновник.
Дворчик также рассказал, что «отказники» «переходят в конец очереди» и смогут сделать уколы, «когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет», сообщает РИА Новости.
В Польше при населении около 38 миллионов вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона. Препараты доступны в первую очередь медикам, учителям, пенсионерам, больным с хроническими недугами. В общей сложности Польша получила около 5,8 миллиона доз вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, поскольку ее польза превышает риски.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 632 / сут.
Умерли
94 659+392 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+11 279 / сут.
- Стала известна причина переноса пуска «Союза» с Байконура
- Росавиация: РФ готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме
- Власти Исландии предупредили авиацию о снижении уровня опасности из-за извержения вулкана
- В Болгарии российских дипломатов намерены объявить персонами нон грата
- В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru