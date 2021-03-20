В Варшаве заявили, что поляки бояться прививок AstraZeneca

Он констатировал рост не явившихся на прививку.

«У нас несколько сот тысяч доз вакцины, которые не были использованы, потому что пациенты не явились», - отметил польский чиновник.

Дворчик также рассказал, что «отказники» «переходят в конец очереди» и смогут сделать уколы, «когда вакцин будет уже так много, что очереди не будет», сообщает РИА Новости.

В Польше при населении около 38 миллионов вакцинировано от коронавируса более 3,2 миллиона. Препараты доступны в первую очередь медикам, учителям, пенсионерам, больным с хроническими недугами. В общей сложности Польша получила около 5,8 миллиона доз вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, поскольку ее польза превышает риски.

