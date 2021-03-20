СМИ: Ученые объяснили потенциальную причину тромбоза после применения AstraZeneca

Независимые исследования были проведены учеными в Норвегии и Германии, пишет издание. В результате специалисты смогли выявить аутоиммунный ответ на медикамент, который запускает цепь реакций, – возникновение антител и их взаимодействие с тромбоцитами.

Также исследователи отметили, что только специальный анализ крови позволяет выявить побочные эффекты от применения AstraZeneca.

Истинных причин осложнения ученые пока не сумели определить

«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», - пояснил норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм, учувствовавший в исследовании.

Нейтрализовать подобные эффекты вакцины способны разжижающие кровь препараты и иммуноглобулином, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, поскольку ее польза превышает риски.

