СМИ: Ученые объяснили потенциальную причину тромбоза после применения AstraZeneca

Редкая реакция организма способна вызвать тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ученые объяснили возникновение тромбов после прививки AstraZeneca

Независимые исследования были проведены учеными в Норвегии и Германии, пишет издание. В результате специалисты смогли выявить аутоиммунный ответ на медикамент, который запускает цепь реакций, – возникновение антител и их взаимодействие с тромбоцитами.

Также исследователи отметили, что только специальный анализ крови позволяет выявить побочные эффекты от применения AstraZeneca.

Истинных причин осложнения ученые пока не сумели определить

«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», - пояснил норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм, учувствовавший в исследовании.

Нейтрализовать подобные эффекты вакцины способны разжижающие кровь препараты и иммуноглобулином, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, поскольку ее польза превышает риски.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусИсследованиеВакцинацияВакцина
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