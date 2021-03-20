Первую партию вакцины AstraZeneca доставили в Парагвай

Парагвай получил первую партию вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения республики.

ВОЗ рекомендовала продолжать использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

В страну поступили 36 тысяч доз вакцины. Согласно планам властей, препарат будет использован для вакцинации медицинского персонала.

Ранее в феврале Парагвай получил первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». По данным Минздрава, в республику доставили 4 тысячи доз препарата.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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