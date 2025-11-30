Оперштаб: В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ поврежден многоквартирный дом

В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также НПЗ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в первом случае обломки украинского дрона упали на здание в садоводческом товариществе, а во втором фрагменты беспилотников разбили окна в семи квартирах.