Оперштаб: В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ поврежден многоквартирный дом
В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА ВСУ были повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также НПЗ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Уточняется, что в первом случае обломки украинского дрона упали на здание в садоводческом товариществе, а во втором фрагменты беспилотников разбили окна в семи квартирах.
Отмечается, что на территории Славянского НПЗ была повреждена газовая труба. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал, возгорания не было. В оперштабе также добавили, что по каждому адресу на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 30 ноября ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
