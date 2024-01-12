В украинской тюрьме умер критиковавший Зеленского американский журналист
В украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лире, сообщил журналист-расследователь Кит Кларенберг.
Лире был задержан 5 мая. В беседе с «Известиями» 13 апреля 2022 года блогер рассказал, что не может уехать из Харькова: украинские военные прикрывались гражданами как живым щитом, рассказал он. По мнению Лире, западные СМИ создают ложное представление о положении дел на Украине.
В декабре 2023 года американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест блогера. Маск так прокомментировал пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети X (бывший Twitter), который напомнил, что Лира находится в украинской тюрьме с июля из-за критики президента. Якобы блогера пытают, причем с одобрения окружения президента США Джо Байдена, отмечает «Радиоточка НСН».
Кит Кларенберг подтвердил факт пыток коллеги в тюрьме и рассказал, что тот умер от пневмонии, так и не получив медицинскую помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru