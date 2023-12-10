Маск потребовал от Зеленского раскрыть подробности арест американского блогера

Маск так прокомментировал пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети X (бывший Twitter), который напомнил, что Лира находится в украинской тюрьме с июля из-за критики президента. Якобы блогера пытают, причем с одобрения окружения президента США Джо Байдена.



«Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более $100 млрд?» — написал Маск в X 10 декабря.



Маск также поинтересовался, стоит ли за этими фактами нечто большее, чем критика Зеленского. Если нет, отметил американский бизнесмен, «то у нас есть серьезная проблема».



Лире был задержан 5 мая. В беседе с «Известиями» 13 апреля 2022 года блогер рассказал, что не может уехать из Харькова: украинские военные прикрывались гражданами как живым щитом, рассказал он. По мнению Лире, западные СМИ создают ложное представление о положении дел на Украине.













