«Не давлю на жалость»: Зеленский проехался по Прибалтике, припугнув «смертью стариков»
За последние два дня Зеленский посетил с визитами Литву, Латвию и Эстонию, обещания военной и финансовой поддержки не заставили себя ждать.
Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает посещать с визитами страны Прибалтики. Президент Украины уже побывал в Литве и Эстонии, сейчас Зеленский прибыл в Латвию. «Повестка дня» не блещет разнообразием — глава Украины требует оружие и деньги, чтобы противостоять России и накормить свой народ.
ЛИТВА…
В Литву Зеленский прибыл с необъявленным визитом 10 января, сообщило агентство УНИАН. Здесь глава Украины планировал провести переговоры с главой литовского правительства Ингридой Шимоните, президентом страны Гитанасом Науседой и представителями СМИ и политических сил.
В пресс-службе президента Литвы заявили, что Зеленский и Науседа обсудят российско-украинский конфликт, поддержку Киева и процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Также ожидалось, что Науседа и Зеленский выступят перед президентским дворцом с обращением «к народу Литвы». Кроме того, Зеленский намеревался встретиться с украинскими беженцами, проживающими в республике.
Президент Литвы заявил, что в Совете обороны страны утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на 200 млн евро. Науседа пообещал, что уже в текущем январе Украине передадут амуницию, генераторы и системы детонирования, а месяцем позже Киев получит броневики М577. Об этом сообщил телеканал LRT. Также литовский лидер заверил, что Вильнюс будет и впредь помогать Киеву всеми возможными средствами, обучать военнослужащих ВСУ и укреплять сотрудничество в области военной промышленности.
Впрочем, Зеленский и сам убежден, что Запад не собирается прекращать российско-украинский конфликт, о чем поспешил заявить в ходе пресс-конференции с Науседой. По мнению главы Украины, со стороны Запада не наблюдается давления в отношении замораживания конфликта, соответствующих сигналов не поступает. Пока не поступает, подчеркнул Зеленский, добавив, что слышал о разных мнениях на сей счет, звучавших в СМИ.
…ЭСТОНИЯ…
После Вильнюса Зеленский направился в Таллин. О его визите сообщала канцелярия эстонского лидера Алара Кариса.
В планах президента Украины были встречи с эстонским коллегой, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас, а также выступление с речью в парламенте.
Каллас не упустила случая выразить радость от того, что Зеленский прибыл в Эстонию, причем глава правительства взяла на себя смелость говорить от имени всего населения Эстонии. «Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо», — подчеркнула она.
Справедливости ради, покидал Таллин Зеленский не с пустыми руками — он увозил с собой обещания Кариса перечислить Украине 1,2 млрд евро к 2027 году, сообщило издание «Европейская правда». Также Карис отметил необходимость укрепления военного потенциала Киева и призвал расширить производственные мощности военной промышленности Евросоюза, чтобы все необходимые ресурсы Киев получал в срок.
Прекращать боевые действия Киев не намерен, заверил в ответ Зеленский, сообщило агентство Reuters. По мнению украинского лидера, это не приведет к политическому диалогу, а лишь позволит России увеличить поставку боеприпасов.
…И ЛАТВИЯ
Наконец, вечером 11 января Зеленский прибыл с визитом в Латвию, сообщило агентство УНИАН. Здесь он запланировал встречи с главой государства Эдгаром Ринкевичем, который встретил своего украинского коллегу в Риге, а также представителями правительства страны.
Как и в Литве, и в Эстонии, разговор в первую очередь зашел про деньги. Так, Зеленский посетовал в ходе пресс-конференции с Ринкевичем, что Украина не видит «ощутимого результата» от использования замороженных российских активов, сообщило агентство «РИА Новости».
Зеленский предположил, что это объясняется отсутствием законодательных решений на уровне ЕС. Однако же президент Украины отметил «ощутимый шаг» в этом направлении со стороны Бельгии. От Брюсселя Киев рассчитывает получить 1,7 млрд евро «в виде налогов на интерес от замороженных активов» России. Всего Украина рассчитывает на 15-18 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных активов и 250-300 млрд евро из замороженных ЕС и странами G7 российских валютных резервов.
Конечно же, не забыл Зеленский и о наименее защищенных гражданах Украины — пенсионерах. Подчеркнув, что ни в коем случае «не давит на жалость», глава государства заявил, что более 11 млн украинских стариков умрут без пенсий, если Запад откажется от финансирования Киева, сообщает издание «Страна». Президент Украины добавил, что власти «много чего покупают за деньги страны».
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