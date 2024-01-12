«Не давлю на жалость»: Зеленский проехался по Прибалтике, припугнув «смертью стариков»

В пресс-службе президента Литвы заявили, что Зеленский и Науседа обсудят российско-украинский конфликт, поддержку Киева и процесс вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Также ожидалось, что Науседа и Зеленский выступят перед президентским дворцом с обращением «к народу Литвы». Кроме того, Зеленский намеревался встретиться с украинскими беженцами, проживающими в республике.

Президент Литвы заявил, что в Совете обороны страны утвердили пакет долгосрочной военной поддержки Украины на 200 млн евро. Науседа пообещал, что уже в текущем январе Украине передадут амуницию, генераторы и системы детонирования, а месяцем позже Киев получит броневики М577. Об этом сообщил телеканал LRT. Также литовский лидер заверил, что Вильнюс будет и впредь помогать Киеву всеми возможными средствами, обучать военнослужащих ВСУ и укреплять сотрудничество в области военной промышленности.

Впрочем, Зеленский и сам убежден, что Запад не собирается прекращать российско-украинский конфликт, о чем поспешил заявить в ходе пресс-конференции с Науседой. По мнению главы Украины, со стороны Запада не наблюдается давления в отношении замораживания конфликта, соответствующих сигналов не поступает. Пока не поступает, подчеркнул Зеленский, добавив, что слышал о разных мнениях на сей счет, звучавших в СМИ.

…ЭСТОНИЯ…

После Вильнюса Зеленский направился в Таллин. О его визите сообщала канцелярия эстонского лидера Алара Кариса.

В планах президента Украины были встречи с эстонским коллегой, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас, а также выступление с речью в парламенте.

Каллас не упустила случая выразить радость от того, что Зеленский прибыл в Эстонию, причем глава правительства взяла на себя смелость говорить от имени всего населения Эстонии. «Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо», — подчеркнула она.

Справедливости ради, покидал Таллин Зеленский не с пустыми руками — он увозил с собой обещания Кариса перечислить Украине 1,2 млрд евро к 2027 году, сообщило издание «Европейская правда». Также Карис отметил необходимость укрепления военного потенциала Киева и призвал расширить производственные мощности военной промышленности Евросоюза, чтобы все необходимые ресурсы Киев получал в срок.

Прекращать боевые действия Киев не намерен, заверил в ответ Зеленский, сообщило агентство Reuters. По мнению украинского лидера, это не приведет к политическому диалогу, а лишь позволит России увеличить поставку боеприпасов.

…И ЛАТВИЯ

Наконец, вечером 11 января Зеленский прибыл с визитом в Латвию, сообщило агентство УНИАН. Здесь он запланировал встречи с главой государства Эдгаром Ринкевичем, который встретил своего украинского коллегу в Риге, а также представителями правительства страны.