Фёдоров: ограничения в борьбе с коронавирусом – недостаточная мера
Генеральный директор ВЦИОМ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин провел ежегодную пресс-конференцию
Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Валерий Федоров: «Пресс-конференция показала, что главное для нас сегодня – не внешние, а внутренние проблемы. Вопросы иностранных журналистов заняли необычно мало времени, основное внимание было уделено последствиям пандемии, доходам граждан. И, конечно, главная инициатива, которую Путин провозгласил, это то, что семья, где есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат новогодние выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка. Это уже третья выплата в этом году. Наверное, пять тысяч рублей – не так много, но особенно для многодетных семей это неплохое подспорье, тем более, накануне Нового года», – сказал Валерий Фёдоров в эфире НСН.
Пандемия продолжается
В разных регионах в преддверии Нового года будут усилены ограничительные меры из-за коронавируса. В Красноярском крае закроют кафе и рестораны с вечера 30 декабря до утра второго января. В Калининграде объявили о введении локдауна с 28 декабря по 17 января. Новосибирский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за участие в новогодних вечеринках в период пандемии.
Валерий Федоров: «Что сработает, мы не знаем. Все-таки запреты – явно недостаточная мера. Нужно какое-то настоящее средство борьбы, и пока все надежды возлагаются на вакцину. Вакцинация началась, но пока прививаются немногие. Хотя среди них мы уже видим настоящих VIP-персон: режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». Надеюсь, он будет не последним представителем мирового шоу-бизнеса, кто сделает такой шаг. Потому что угроза не снижается, даже президент Франции Эммануэль Макрон заразился», – прокомментировал он для НСН.
Миллиардеры разбогатели в кризис
Несмотря на экономические потрясения и пандемию, богатейшие люди мира сумели увеличить своё состояние на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Совокупное богатство миллиардеров сейчас оценивается почти в 12 триллионов долларов. Больше всех разбогатели китайские магнаты.
Валерий Федоров: «Что будем делать? Завидовать? Нет, конечно. Будем думать о том, как строить свою страну, развивать, как делать ее богаче», – отметил в беседе с НСН Валерий Фёдоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Стартовый комплекс для «Ангары» будет совершать до 10 пусков в год
- Российский сапёр погиб в Карабахе во время разминирования дороги
- Собянин рассказал о своём состоянии после вакцинации от COVID-19
- Пентагон опроверг приостановку сотрудничества с командой Байдена
- Минторг США ввёл новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru