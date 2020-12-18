Фёдоров: ограничения в борьбе с коронавирусом – недостаточная мера

Валерий Федоров: «Пресс-конференция показала, что главное для нас сегодня – не внешние, а внутренние проблемы. Вопросы иностранных журналистов заняли необычно мало времени, основное внимание было уделено последствиям пандемии, доходам граждан. И, конечно, главная инициатива, которую Путин провозгласил, это то, что семья, где есть дети в возрасте до семи лет включительно, получат новогодние выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка. Это уже третья выплата в этом году. Наверное, пять тысяч рублей – не так много, но особенно для многодетных семей это неплохое подспорье, тем более, накануне Нового года», – сказал Валерий Фёдоров в эфире НСН.

