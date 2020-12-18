Вакцины против коронавируса названы главным научным прорывом 2020 года

Также отмечается крупномасштабность испытаний вакцин, а также средства, усилия и умственные ресурсы, которые были затрачены на «одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины против коронавируса в 17 научных учреждениях.

Она отметила, что пока зарегистрированы две из них, передает РИА Новости. По словам Поповой, в борьбе с пандемией разработка эффективных вакцин занимает важное место.

