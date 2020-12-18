Вакцины против коронавируса названы главным научным прорывом 2020 года

Издание Science назвало вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что препараты разработали и испытали с рекордной скоростью в разных странах мира. По данным издания, никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного заболевания.

Гинцбург рассказал, сколько будет сохраняться иммунитет к коронавирусу после «лайт-вакцины»

Также отмечается крупномасштабность испытаний вакцин, а также средства, усилия и умственные ресурсы, которые были затрачены на «одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины против коронавируса в 17 научных учреждениях.

Она отметила, что пока зарегистрированы две из них, передает РИА Новости. По словам Поповой, в борьбе с пандемией разработка эффективных вакцин занимает важное место.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры