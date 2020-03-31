В Тверской области обнаружен новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в Тверской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство региона.
Как стало известно агентству, инфекция была подтверждена у жителя региона, который вернулся из-за рубежа. Он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время устанавливаются личности, контактировавшие с заболевшим. Также в области еще два человека проходят лечение от коронавируса.
Ранее 27 марта сообщалось, что в Твери два пациента выписались из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
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