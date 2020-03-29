Рошаль: Нам нужно спокойно пройти по острию ножа
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что после появления вакцины против коронавируса COVID-19 результаты ее действия проявятся спустя год или два. Врач призвал «спокойно пройти по острию ножа» в это время, потому что невозможно «остановить страну» на период ожидания результата, сообщают РИА Новости.
Рошаль считает, что избавиться от нового типа коронавируса полностью невозможно. Он заявил, что «конкретной таблетки, предупреждающей распространение этой инфекции, нет». По мнению эксперта, закончить агрессивное существование вирусу поможет иммунитет, который выработается у перенесших заболевания, а также вакцинация.
Собеседник агентства рассказал, что новый тип коронавируса менее опасен для детей – «не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», заявил Рошаль.
Врач заявил и об экономических последствиях пандемии и введения мер противодействия коронавирусу. Рошаль отметил, что полная остановка грузового сообщения станет для страны параличом, который приведет к гибели «с более тяжелыми последствиями», чем от пандемии коронавируса. Он заявил о необходимости скорейшего восстановления производственной кооперации на территории России и с другими странами.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных сам пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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