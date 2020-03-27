В Твери от коронавируса вылечились два пациента

В Твери два пациента выписались из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

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По данным властей, выздоровели 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые являются семейной парой. Коронавирус у них был диагностирован после их возвращения из поездки за рубеж. Отмечается, что лечение пары велось 11 дней.

Всего в Тверской области было зарегистрировано три случая инфицирования. Еще один инфицированный остается на лечении в больнице.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве скончалась пациентка от последствия заражения коронавирусом. Женщине было 56 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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