В Твери от коронавируса вылечились два пациента
В Твери два пациента выписались из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
По данным властей, выздоровели 37-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые являются семейной парой. Коронавирус у них был диагностирован после их возвращения из поездки за рубеж. Отмечается, что лечение пары велось 11 дней.
Всего в Тверской области было зарегистрировано три случая инфицирования. Еще один инфицированный остается на лечении в больнице.
Ранее сегодня стало известно, что в Москве скончалась пациентка от последствия заражения коронавирусом. Женщине было 56 лет.
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