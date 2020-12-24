В Тверской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что рабочий день перенесён на 26 декабря. Предприятиям и организациям также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников.

Прохорова: Госдума должна навсегда узаконить 31 декабря выходным днем

Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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