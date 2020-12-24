Прохорова: Госдума должна навсегда узаконить 31 декабря выходным днем

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» в эфире НСН отметила, что в действительности 31 декабря в России никто никогда не работал.

Почти 30 процентов российских компаний намерены сделать 31 декабря выходным днем, сообщает сервис SuperJob.

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в эфире НСН отметила, что в действительности 31 декабря никто никогда не работал.

Сам решил. Путин призвал сделать 31 декабря выходным

«Сколько я себя помню, столько и звучат бесконечные желания людей сделать 31 декабря выходным днем, потому что известно, что в этот день люди если и выходят на работу, то только на полдня, да и то никто не работает. Здесь здравый смысл должен подсказать. Я бы очень была рада, если бы вместо того, чтобы плодить бесконечные и бессмысленные законы, Госдума, например, приняла бы это историческое решение, сделав 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Это был бы огромные подарок и так измученным россиянам», – отметила она с улыбкой.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям сделать 31 декабря 2020 года выходным днём.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыходныеНовый ГодИрина Прохорова
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