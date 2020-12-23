«Мелкие подачки». В ЛДПР объяснили решение Путина о выходном 31 декабря

«Все будет повышено, все будет добавлено, все будет увеличено - и пенсии, и МРОТ, и зарплаты, и единовременные выплаты, и все, что хотите. Вот все, что сейчас народ попросит – все президент даст. Ответ один – в 2021 году выборы в парламент. «Единой России» снова нужно конституционное большинство. Это можно получить только методом мелких подачек избирателю. Мне очень жалко и обидно за нашего российского избирателя, что каждый раз во время выборов он ведется, а подобные «знаки внимания» со стороны этой партии. Как только выборы пройдут, все это если не отменят, то сожрет инфляция уже в следующем году. В желании президента повысить МРОТ нет желания помочь народу, а есть желание помочь «Единой России выиграть выборы», - сказал депутат.

Он напомнил, что законопроект о выходном 31 декабря ЛДПР вносила в Госдуму два года подряд, но его отклоняли. «Две недели назад в Госдуме фракция «Единой России» голосует против законопроекта ЛДПР о выходном 31 декабря, сегодня лидер фракции этой партии на заседании Госсовета говорит президенту, что вот есть такая хорошая идея сделать выходной 31 декабря. Вы уж определитесь, вы если за, то голосуйте за законопроект, а если против, то не рисуйтесь перед президентом», - возмутился Лебедев.

Две недели назад СМИ сообщили, что «Единая Россия» на выборах в 2021 году может не получить конституционного большинства (300 из 450 мандатов). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в администрации президента, ЕР придется создавать коалиции с другими партиями. Вероятнее всего, по данным газеты, для этого используют «Справедливую Россию».

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, что хотя сейчас рейтинги партии составляют около 30%, но уровень поддержки «Единой России» через год может упасть.

