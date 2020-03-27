В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал о регистрации в Москве смерти одной пациентки, зараженной коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у скончавшейся 56-летней женщины не было одного легкого из-за перенесенной онкологической болезни. После госпитализации у пациентки была диагностирована левосторонняя пневмония.

Москву закрыть, Россию - не трогать

Причиной смерти стали нарастающие явления полиорганной недостаточности, в частности дыхательной и сердечно-сосудистой.

В штабе подчеркнули необходимость соблюдения режима самоизоляции людям с хроническими болезнями.

По последним данным в РФ зафиксированы зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди выздоровевших 45 человек, четверо пациентов скончались.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусМосква