Собянин попросил москвичей не покидать дома девять дней без нужды

В сообщении мэра подчеркивается, что период с 28 марта по 5 апреля является не внеочередным праздником, а мерой по борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим он призвал жителей Москвы не ходить в гости и без крайней необходимости не посещать магазины, а в случае обязательства ходить на работу ограничиться поездкой туда-обратно.

По словам Собянина, мера окажется действенной в случае следования установленным ограничениям каждого в отдельности человека, подчеркнув, что от этого зависят жизни людей.

Ранее сегодня стало известно, что от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в Москве скончалась 56-летняя женщина.



