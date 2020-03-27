Собянин попросил москвичей не покидать дома девять дней без нужды
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан оставаться дома на протяжении следующих девяти дней и без крайней необходимости не выходить на улицу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра в пятницу.
В сообщении мэра подчеркивается, что период с 28 марта по 5 апреля является не внеочередным праздником, а мерой по борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим он призвал жителей Москвы не ходить в гости и без крайней необходимости не посещать магазины, а в случае обязательства ходить на работу ограничиться поездкой туда-обратно.
По словам Собянина, мера окажется действенной в случае следования установленным ограничениям каждого в отдельности человека, подчеркнув, что от этого зависят жизни людей.
Ранее сегодня стало известно, что от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в Москве скончалась 56-летняя женщина.
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