В Туве ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса
В Туве из-за пандемии коронавируса власти региона ввели ограничения на работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по 7 ноября.
Соответствующий указ подписан главой региона, сообщается на сайте правительства республики.
«Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций», -отмечается в документе.
Предоставление государственных и муниципальных услуг будут также ограничены, как и работа общественного транспорта в Кызыле. Неработающих граждан старше 60 лет рекомендуют перевести на самоизоляцию. С 25 октября по 7 ноября в школах Тувы организуют каникулы. Гостиницы смогут предоставлять услуги командировочным.
Ранее сегодня сообщалось о введении QR-кодов d Северной Осетии с 26 октября.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы с трудной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 могут ввести нерабочие дни раньше либо продлить их после 7 ноября.
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