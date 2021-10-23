В Туве ввели новые ограничения на фоне распространения коронавируса

Соответствующий указ подписан главой региона, сообщается на сайте правительства республики.

«Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций», -отмечается в документе.

Предоставление государственных и муниципальных услуг будут также ограничены, как и работа общественного транспорта в Кызыле. Неработающих граждан старше 60 лет рекомендуют перевести на самоизоляцию. С 25 октября по 7 ноября в школах Тувы организуют каникулы. Гостиницы смогут предоставлять услуги командировочным.

Ранее сегодня сообщалось о введении QR-кодов d Северной Осетии с 26 октября.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы с трудной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 могут ввести нерабочие дни раньше либо продлить их после 7 ноября.



