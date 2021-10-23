В Северной Осетии с 26 октября введут систему QR-кодов из-за коронавируса

«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании», - говорится в сообщении

Ограничения распространяются и на приезжих.

Также в республике работодателям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что с 26 октября по 7 ноября в Северной Осетии власти объявили нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

