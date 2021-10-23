На Камчатке введут QR-коды для посещения заведений общепита и досуга

Как отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов, эпидемиологическая ситуация в крае «более-менее» стабильна, и власти могут не закрывать полностью работу предприятий.

«Оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции», — сообщил Солодов.

Ограничения коснутся кафе и ресторанов, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, мероприятия с участием более 40 человек.

Также с 30 октября по 7 ноября на Камчатке будут введены каникулы для школьников, в детских садах начнут работать дежурные группы.

Кроме того, власти края приняли решение отстранить от работы невакцинированных чиновников и перевести на дистанционный режим работы граждан старше 65 лет, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы с трудной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 могут ввести нерабочие дни раньше либо продлить их после 7 ноября.

