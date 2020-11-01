В Турции скончались 11 россиян от COVID-19

В Турции скончались 11 российских туристов из-за COVID-19, рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».

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По данным на конец октября, за период курортного сезона в Турции выявили новую коронавирусную инфекцию у 326 российских граждан.

Ранее Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджв заявил, что правительство страны не рассматривает возможность введения ограничений на туристические поездки, сообщает издание Hürriyet.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусТуристыРоссийские ТуристыТурция
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