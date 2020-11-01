В Турции скончались 11 россиян от COVID-19
1 ноября 202014:48
В Турции скончались 11 российских туристов из-за COVID-19, рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью «Интерфаксу».
По данным на конец октября, за период курортного сезона в Турции выявили новую коронавирусную инфекцию у 326 российских граждан.
Ранее Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджв заявил, что правительство страны не рассматривает возможность введения ограничений на туристические поездки, сообщает издание Hürriyet.
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1 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru