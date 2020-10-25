«Аэрофлот» назвал сроки возобновления полетов в Европу

«Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль-март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — заявил он.

По мнению Савельева, Россия не введет карантин из-за угрозы сильного удара по экономике.

Напомним, с начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. С лета возобновлены полеты в Турцию, ОАЭ, в Великобританию, Швейцарию, в Южную Корею и ряд других государств. С 1 ноября планируется возобновить авиарейсы в Японию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН отметила, что россияне готовы к поездках во все доступные страны.

«Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией и увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Это тоже вдохновило наших туристов, которые готовы немедленно отправиться в любую страну, даже если она не является туристическим центром, россияне все равно на низком старте», – сказала она.

