Турция не будет ограничивать въезд для туристов

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что правительство страны не рассматривает возможность введения ограничений на туристические поездки, сообщает издание Hürriyet.

По словам министра, эта мера, а также введение комендантского часа по выходным не входят в повестку дня.

Ранее НСН писала, что власти Турции планируют ввести запрет на въезд иностранных туристов и ограничить междугородние поездки по стране из-за роста заболеваемости COVID-19.

В четверг на заседании научного совета министерства здравоохранения Турции политики обсудили эпидемиологическую обстановку в Стамбуле. Глава турецкого Минздрава заявил, что в городе выявлено 40 % от общего числа заражений в стране.

Фахреттин Коджа рассказал, что основной причиной роста заболеваемости стал общественный транспорт, которым в часы пик пользуются миллионы туристов и жителей города. Министр призвал работодателей разделить сотрудников, чтобы уменьшить нагрузку на общественный транспорт и минимизировать контакты. Кроме того, Коджа порекомендовал горожанам «уменьшить физический контакт и не покидать свои дома без необходимости».

Также глава турецкого Минздрава призвал граждан строго соблюдать гигиену, продолжать носить маски и сохранять социальную дистанцию.

