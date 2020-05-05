В Тюменской области коронавирус обнаружен у более 50 вахтовиков

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 53 работника двух нефтегазовых месторождениях в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области составило 589. Согласно данным Роспотребнадзора, показатель заражения на территории области составляет 38,8 случаев на 100 тыс. населения.

Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,5 млн.

