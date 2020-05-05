В Тюменской области коронавирус обнаружен у более 50 вахтовиков
Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 53 работника двух нефтегазовых месторождениях в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор по региону.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области составило 589. Согласно данным Роспотребнадзора, показатель заражения на территории области составляет 38,8 случаев на 100 тыс. населения.
Ранее сообщалось, что, по данным ВОЗ, число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,5 млн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Царёв объяснил нежелание Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР
- ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн
- Бабкина рассказала о поражении у нее 80% легких из-за пневмонии
- Чехия предложила России обсудить разногласия между странами
- В Петербурге задержаны блогеры, пожарившие шашлыки в центре города
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru