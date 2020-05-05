ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн
В мире более 3,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Так, по данным организации, общее число инфицированных коронавирусом в мире сегодня составляет 3 517 345. С даты последнего обновления данных ВОЗ прирост составил 81,4 тысячи человек.
Число смертей среди пациентов с COVID-19, согласно данным ВОЗ, возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.
Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru