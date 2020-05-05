ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн

В мире более 3,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Так, по данным организации, общее число инфицированных коронавирусом в мире сегодня составляет 3 517 345. С даты последнего обновления данных ВОЗ прирост составил 81,4 тысячи человек.

Число смертей среди пациентов с COVID-19, согласно данным ВОЗ, возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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