ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Так, по данным организации, общее число инфицированных коронавирусом в мире сегодня составляет 3 517 345. С даты последнего обновления данных ВОЗ прирост составил 81,4 тысячи человек.

Число смертей среди пациентов с COVID-19, согласно данным ВОЗ, возросло почти на 3,8 тысячи – до 243 401.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта.



