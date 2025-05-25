В Тульской области после атаки БПЛА сгорел купол Никольского собора
В результате попадания беспилотника ВСУ в Никольский собор в Кимовском районе Тульской области сгорел купол храма. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Миляев сообщил, что пожар был локализован. Также губернатор отметил частичное повреждение остекления в жилых домах, расположенных рядом с храмом.
По информации губернатора, пострадавших среди населения нет.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь 25 мая российские силы ПВО сбили 110 украинских беспилотников над 13 регионами страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru