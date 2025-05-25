Минобороны: За ночь над территорией РФ ПВО сбили 110 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что 16 дронов уничтожены над Тульской областью, по 14 — над Брянской и Калужской, по 13 — над столичным и Тверским регионами, по 10 — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской, семь — над Крымом, два — над Смоленским, и по одному — над Нижегородским, Новгородским и Липецким регионами.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в Туле после атаки украинских дронов 25 мая были повреждены стекла в трех многоквартирных домах, передают «Известия».