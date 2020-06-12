В ЦКБ заявили о положительных тестах на коронавирус у людей с антителами
По заявлению главного исследователя ЦКБ Управления делами президента Никиты Ломакина даже у людей, перенесших COVID-19 и имеющих антитела, могут быть положительные тесты на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что случаи такие в практике встречаются, хотя уточнил, что точных данных по этому вопросу пока нет.
«Является ли это доказательством возможности повторного заражения - пока неочевидно», — цитирует эксперта Газета.ru.
Ломакин рекомендовал продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности даже тем пациентам, кто уже переболел вирусом.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал в эфире НСН о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.
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