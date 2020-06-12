В ЦКБ заявили о положительных тестах на коронавирус у людей с антителами

Он отметил, что случаи такие в практике встречаются, хотя уточнил, что точных данных по этому вопросу пока нет.

«Является ли это доказательством возможности повторного заражения - пока неочевидно», — цитирует эксперта Газета.ru.

Ломакин рекомендовал продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности даже тем пациентам, кто уже переболел вирусом.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал в эфире НСН о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.



