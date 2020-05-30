Профессор медицины: Людям старше 65-ти лет сегодня лучше передвигаться в плотных масках
На фоне смягчения ограничений из-за пандемии коронавируса пожилым людям необходимо носить плотные маски во время прогулки, а также избегать людных мест. Такой совет изданию «Аргументы и факты» дал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн.
«Людям старше 65-ти лет сегодня лучше передвигаться в плотных масках. Для них это все (коронавирус — прим.НСН) очень опасно. Что касается прогулок, то нужно иметь с собой маску. Если парк перегружен, то лучше, конечно, не гулять там», - рекомендовал ученый.
По его мнению, отменять масочный режим, тем более, для людей старше 65 лет, рано. Это может привести к тому, что увеличится количество заражений. Он также высказал опасения, что, в таком случае, не удастся победить первую волну коронавируса.
«Сегодня у нас больше 8 тысяч зараженных в стране. Волна колеблется. Вторая волна может начаться, когда мы первую прекратим до десятков заражающихся в день», - заявил профессор.
Он высоко оценил противоэпидемические меры, предпринятые в столичном регионе для борьбы с COVID-19, отметив большое количество новых коек, развернутых в медучреждениях, для инфицированных пациентов, а также организацию работы сферы здравоохранения в целом.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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