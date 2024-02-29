«Тонкая грань»: Степень навязчивости кредиторов определит судебная экспертиза

Ранее издание «Известия» сообщило, что слишком навязчивых взыскателей — коллекторов, банки, микрофинансовые организации и других — начнут крупно штрафовать. Раньше ограничения распространялись только на коллекторов, но их никак не наказывали. При этом Минюст предлагает установить размер штрафов в 50 тысяч — 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 млн рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Отдельные штрафы для коллекторов пропишут за повторные нарушения, а разговоры с должниками будут записываться в автоматическом режиме. Мехтиев пояснил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) могла и раньше штрафовать банки и МФО, но лишь в особых случаях.

«Во-первых, речь идет не о коллекторах как об организациях, поднадзорных ФССП. Речь идет о любых взыскателях по просроченной задолженности. Если раньше приставы в плановом порядке могли надзирать только за коллекторами, то теперь — за любыми взыскателями из финансовой сферы (банки и МФО). Во-вторых, ФССП могла привлекать к административной ответственности банки и МФО и раньше, но только в случае жалоб и внеплановых проверок по жалобе», — сказал Мехтиев.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, важно определить, что такое навязчивость.

«Эта проблема не определена в Федеральном законе №230-ФЗ по двум причинам: первая причина — что хотим, то и творим, вторая причина — ее невозможно определить. Допустим, взыскатель предупреждает, что будет вынужден обратиться в суд, если долг не будет выплачен. Есть те, кто считает, что это угроза, психологическое давление, хотя в законе определили, что упоминание законных прав взыскателя не является психологическим давлением. Поэтому тут довольно тонкая грань. То же самое касается и тона беседы — вежливый он или повышенный. Нужно проводить соответствующую экспертизу. Решение судьи в этом случае будет достаточно субъективным, но если при вынесении каждого такого решения будет в обязательном порядке делаться экспертиза на наличие психологического давления, то остается один вопрос — кто будет ее оплачивать, если суд выиграет сторона, которая докажет, что не было этого давления, — государство или кто-то еще?», — задался вопросом эксперт.

Он также заявил о необходимости контроля за тем, насколько жалобы и штрафы обоснованы.

«Суммы штрафов должны быть обоснованными и такими, чтобы не было желания повторить, но и не запредельными. Но должен быть механизм контроля того, чтобы не было вала необоснованных жалоб и штрафов. Иначе получится то, против чего как раз и выступают Минюст и ФССП: коллекторы, банки и МФО массово пойдут в суд для взыскания задолженностей. Мы получим десятикратную, а то и стократную нагрузку на суды и ФССП (а нагрузка на судебных приставов-исполнителей по их же данным в 2023 году уже превышала норму почти в 22 раза). Чтобы такого не произошло, как раз и нужна экспертиза», — добавил собеседник НСН.

В заключение Мехтиев подчеркнул, что эффективность досудебного взыскания прямо пропорциональна эффективности судебного взыскания.

«В 2023 году эффективность взыскания с физических лиц в пользу юридических составила 11,8%. То есть суд взыскал с вас 100 рублей, а в реальности с вас спишут только 12 рублей. Будете ли вы в таком случае платить на досудебном этапе? Рано или поздно это скажется на поведении должников, которые не боятся суда, потому что судебное решение будет исполнено на 12%. Зачем тогда платить до суда? Если будет рост эффективности судебного взыскания, люди начнут договариваться на досудебной стадии. Наказание на судебной стадии должно быть неотвратимым. Если по решению суда с человека взыщут 90 рублей из 100, тогда он будет готов договориться на 80 рублей на досудебной стадии», — подытожил он.

Ранее Мехтиев заявил, что взыскание долгов с россиян в пользу банков является крайне неэффективным, проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году.

