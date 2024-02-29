«Тонкая грань»: Степень навязчивости кредиторов определит судебная экспертиза
Если любые требования возврата долга будут считаться навязчивыми, нагрузка на суд и ФССП возрастет в десятки раз, необходимо проводить соответствующие экспертизы, сказал НСН Эльман Мехтиев.
Судебные приставы благодаря поправкам в законодательство получили более широкие возможности воздействовать на недобросовестных кредиторов, однако обвинения в адрес коллекторов, банков и МФО должны быть подкреплены специальной экспертизой. Об этом НСН заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Ранее издание «Известия» сообщило, что слишком навязчивых взыскателей — коллекторов, банки, микрофинансовые организации и других — начнут крупно штрафовать. Раньше ограничения распространялись только на коллекторов, но их никак не наказывали. При этом Минюст предлагает установить размер штрафов в 50 тысяч — 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 млн рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Отдельные штрафы для коллекторов пропишут за повторные нарушения, а разговоры с должниками будут записываться в автоматическом режиме. Мехтиев пояснил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) могла и раньше штрафовать банки и МФО, но лишь в особых случаях.
«Во-первых, речь идет не о коллекторах как об организациях, поднадзорных ФССП. Речь идет о любых взыскателях по просроченной задолженности. Если раньше приставы в плановом порядке могли надзирать только за коллекторами, то теперь — за любыми взыскателями из финансовой сферы (банки и МФО). Во-вторых, ФССП могла привлекать к административной ответственности банки и МФО и раньше, но только в случае жалоб и внеплановых проверок по жалобе», — сказал Мехтиев.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, важно определить, что такое навязчивость.
«Эта проблема не определена в Федеральном законе №230-ФЗ по двум причинам: первая причина — что хотим, то и творим, вторая причина — ее невозможно определить. Допустим, взыскатель предупреждает, что будет вынужден обратиться в суд, если долг не будет выплачен. Есть те, кто считает, что это угроза, психологическое давление, хотя в законе определили, что упоминание законных прав взыскателя не является психологическим давлением. Поэтому тут довольно тонкая грань. То же самое касается и тона беседы — вежливый он или повышенный. Нужно проводить соответствующую экспертизу. Решение судьи в этом случае будет достаточно субъективным, но если при вынесении каждого такого решения будет в обязательном порядке делаться экспертиза на наличие психологического давления, то остается один вопрос — кто будет ее оплачивать, если суд выиграет сторона, которая докажет, что не было этого давления, — государство или кто-то еще?», — задался вопросом эксперт.
Он также заявил о необходимости контроля за тем, насколько жалобы и штрафы обоснованы.
«Суммы штрафов должны быть обоснованными и такими, чтобы не было желания повторить, но и не запредельными. Но должен быть механизм контроля того, чтобы не было вала необоснованных жалоб и штрафов. Иначе получится то, против чего как раз и выступают Минюст и ФССП: коллекторы, банки и МФО массово пойдут в суд для взыскания задолженностей. Мы получим десятикратную, а то и стократную нагрузку на суды и ФССП (а нагрузка на судебных приставов-исполнителей по их же данным в 2023 году уже превышала норму почти в 22 раза). Чтобы такого не произошло, как раз и нужна экспертиза», — добавил собеседник НСН.
В заключение Мехтиев подчеркнул, что эффективность досудебного взыскания прямо пропорциональна эффективности судебного взыскания.
«В 2023 году эффективность взыскания с физических лиц в пользу юридических составила 11,8%. То есть суд взыскал с вас 100 рублей, а в реальности с вас спишут только 12 рублей. Будете ли вы в таком случае платить на досудебном этапе? Рано или поздно это скажется на поведении должников, которые не боятся суда, потому что судебное решение будет исполнено на 12%. Зачем тогда платить до суда? Если будет рост эффективности судебного взыскания, люди начнут договариваться на досудебной стадии. Наказание на судебной стадии должно быть неотвратимым. Если по решению суда с человека взыщут 90 рублей из 100, тогда он будет готов договориться на 80 рублей на досудебной стадии», — подытожил он.
Ранее Мехтиев заявил, что взыскание долгов с россиян в пользу банков является крайне неэффективным, проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году.
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