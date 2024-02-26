ФНС усилит контроль за россиянами с долгом более 50 млн рублей
Федеральная налоговая служба России усилит контроль над гражданами, чей долг превышает 50 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо службы своим территориальным органам.
Из него следует, что список будет формироваться ежемесячно. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, которые проходят процедуру банкротства. Такие меры нужны налоговой и для того, чтобы выяснить причины, из-за которых возник долг, а также оценить необходимость предоставления должникам государственной поддержки.
Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС предложила устанавливать по-новому тарифы на общественный транспорт
- Стало известно о состоянии Бари Алибасова
- СМИ: армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха
- ФНС усилит контроль за россиянами с долгом более 50 млн рублей
- Индия в 16 раз нарастила поставки смартфонов в Россию
- В Госдуме назвали слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией
- Конгрессвумен отметила лицемерие властей США в ситуации с Навальным
- Врач: употребление пива способствует обезвоживанию организма
- Жена Алибасова раскрыла подробности его госпитализации
- Зеленский подготовил жалобу на сотрудничающие с РФ СМИ и компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru