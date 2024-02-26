ФНС усилит контроль за россиянами с долгом более 50 млн рублей

Федеральная налоговая служба России усилит контроль над гражданами, чей долг превышает 50 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо службы своим территориальным органам.

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Из него следует, что список будет формироваться ежемесячно. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, которые проходят процедуру банкротства. Такие меры нужны налоговой и для того, чтобы выяснить причины, из-за которых возник долг, а также оценить необходимость предоставления должникам государственной поддержки.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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