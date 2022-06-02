Московский центр занятости назвал четыре ключевые меры поддержки бизнеса
Город поддерживает крупные стабильные предприятия для того, чтобы они могли сохранить высокий уровень работающих обученных специалистов.
Директор Центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что, несмотря на антироссийские санкции ситуация на рынке труда в Москве остается стабильной.
«Мы не замечаем сейчас серьезных изменений на рынке труда. Большая часть компаний пытается сохранить свой персонал. Безработица остается на низком уровне, мы вернулись к допандемийным показателям. Число обращений соискателей в службу занятости увеличивается, не превышая примерно тысячи человек в день. Еще два три месяца назад, когда появились первые предпосылки к неблагоприятным изменениям на рынке труда в связи с введением санкций, служба занятости оперативно перестроила свою работу. Мы начали проводить мониторинг ситуации на рынке, проверять компании в плане того, насколько проблема, о которой заявляет организация, может повлиять на нее», - объяснил он.
Директор центра также перечислил меры поддержки, которые правительство столицы предоставляет бизнесу.
«Для сохранения устойчивости на рынке труда правительство Москвы в апреле утвердило программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. В первую очередь, меры поддержки, конечно, направлены на стабильно работающие компании, которые смогут трудоустроить персонал, как на постоянную работу, так и обеспечить им временную занятость. Город предоставляет четыре ключевых меры поддержки. Это и организация временных и общественных работ, и компенсация на проведение профессионального обучения и дополнительного профобразования сотрудников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, для сохранения их занятости внутри учреждений. Здесь важно, чтобы компании сохранили занятость обученных специалистов, и чтобы их количество оставалось на уровне 85%. А также это трудоустройство сотрудников через адаптацию к новому месту работы. Здесь компания после заключения с нами соглашения о предоставлении гранта-субсидии в течение трех месяцев должна трудоустроить более 300 сотрудников», - рассказал он.
По его словам, предложенные городом меры поддержки позволят сохранить стабильность на московском рынке труда.
«Компании, которые готовы принять к себе на временную работу более 200 сотрудников, находящихся под риском увольнения, будут получать в течение трех месяцев частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника в рамках программы трудоустройства и обеспечения общественных работ. Также федеральный МРОТ будет компенсироваться до трех месяцев. К тому же на каждого сотрудника компенсируется по пять тысяч рублей на возмещение технического оснащения его рабочего места. Все эти меры поддержки направлены на мотивацию компаний по оперативному приему сотрудников на работу. Мы будем и дальше открывать рекрутинговые центры (кадровые агентства – прим. НСН), так как эта мера поддержки зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных с точки зрения оперативного трудоустройства на постоянной основе. Мы также проводим массовые открытые отборы с крупными работодателями города. С помощью этой программы с начала этого года мы уже трудоустроили несколько десятков человек. Мы верим, что такие меры поддержки позволят сохранить сегодня стабильную ситуацию на рынке труда», - заключил Тарасов.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что на фоне перестройки экономики российские работодатели станут чаще искать специалистов по логистике и производственным процессам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 151 / сут.
Умерли
379 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 628 / сут.
- Москва выставила на продажу 17 нежилых помещений
- Кладбище Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за медведей
- Песков: Киев морозит переговоры с Москвой
- Тайвань запретил экспортировать микросхемы и чипы в Россию и Белоруссию
- В Минобрнауки пообещали сохранить бакалавриат и магистратуру в России
- СМИ: Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу при ее сокращении в России
- Российские хакеры на сутки оставили украинские власти без закрытой связи
- Володин: США хотят сделать из Украины колонию
- СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
- Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru