Московский центр занятости назвал четыре ключевые меры поддержки бизнеса

По его словам, предложенные городом меры поддержки позволят сохранить стабильность на московском рынке труда.

«Компании, которые готовы принять к себе на временную работу более 200 сотрудников, находящихся под риском увольнения, будут получать в течение трех месяцев частичную компенсацию затрат на зарплату персонала, страховые взносы на каждого сотрудника в рамках программы трудоустройства и обеспечения общественных работ. Также федеральный МРОТ будет компенсироваться до трех месяцев. К тому же на каждого сотрудника компенсируется по пять тысяч рублей на возмещение технического оснащения его рабочего места. Все эти меры поддержки направлены на мотивацию компаний по оперативному приему сотрудников на работу. Мы будем и дальше открывать рекрутинговые центры (кадровые агентства – прим. НСН), так как эта мера поддержки зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных с точки зрения оперативного трудоустройства на постоянной основе. Мы также проводим массовые открытые отборы с крупными работодателями города. С помощью этой программы с начала этого года мы уже трудоустроили несколько десятков человек. Мы верим, что такие меры поддержки позволят сохранить сегодня стабильную ситуацию на рынке труда», - заключил Тарасов.