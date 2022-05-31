«Абсолютный мизер»: Россиян призвали не рвать волосы из-за ожиданий безработицы

Эффект санкций на рынок труда можно будет ощутить через два-три месяца или «никогда», сказал в эфире НСН Ростислав Капелюшников.

В России не наблюдается существенных проблем с безработицей на фоне санкций из-за спецоперации на Украине, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.

«Те цифры, которые у нас имеются, пока не показывают никакой отрицательной динамики безработицы или занятости. Пока все без каких-либо эксцессов и, скорее всего, никаких эксцессов не будет. Проблемы есть в тех отраслях, откуда уходят иностранные компании и которые сильно зависят от комплектующих. Поэтому ситуация во многих отраслях промышленности может оказаться более серьезной, чем в отраслях сферы услуг», - сказал он.
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По его словам, в масштабах страны потерять работу может «абсолютный мизер».

«Я думаю, что это будет абсолютный мизер. Всего на всех компаниях с иностранным участием в России занято 3,5% работников. Во-первых, уходят далеко не все компании. Во-вторых, когда они уйдут, их перехватят либо российский частный бизнес, либо государство. Поэтому на рынке труда не будет никаких эксцессов, связанных с уходом зарубежных компаний. Естественно кто-то пострадает, но в относительном выражении таких людей будет очень немного», - прогнозирует замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ.

Капелюшников также отметил, что эффект санкций на безработицу будет ощущаться через два-три месяца или «никогда».

«Может быть, никогда, возможно, через два-три месяца, но в любом случае это не та величина, по поводу которой нужно волноваться и рвать на голове волосы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце апреля президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров говорил на пресс-конференции НСН, что потерявшие работу россияне постараются «переждать лето».

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ТЕГИ:БезработицаСанкции Против РоссииРабота
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