В Центре Гамалеи рассказали о сроках запуска российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, в котором разработан препарат.

«Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», — пояснил ТАСС ученый.