В Центре Гамалеи рассказали о сроках запуска российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
Через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, в котором разработан препарат.
«Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», — пояснил ТАСС ученый.
Из-за дефицита вакцины возможны небольшие сдвиги по времени. Препарат поступит в несколько регионов, пишут «Известия».
Также Гинцбург разъяснил, что в третьем этапе исследований вакцины, который стартует в ближайшие 7–10 дней, будут заняты несколько десятков тысяч добровольцев, сообщает RT.
Напомним, накануне, 15 августа, Минздрав РФ заявил о начале производства вакцины, разработанной центром имени Гамалеи.
Ранее журналист Николай Сванидзе, писатель Сергей Лукьяненко и микробиолог Феликс Ершов высказались в эфире НСН по поводу эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru