Лукашенко: Мир на Украине как никогда близок

По словам Лукашенко, нужно время, «чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга», и после того, как «перестанут гибнуть люди», можно приступать к разговорам.

«Тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чём угодно можно говорить. На это будет время», - отметил белорусский лидер.

Он добавил, что лучшее решение - заключить мир.

Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине исключено, так как оно дорого обойдется «всем, в том числе людям за океаном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

