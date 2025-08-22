Лукашенко: Мир на Украине как никогда близок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами заявил, что мир на Украине близок, как никогда. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, нужно время, «чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга», и после того, как «перестанут гибнуть люди», можно приступать к разговорам.
«Тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чём угодно можно говорить. На это будет время», - отметил белорусский лидер.
Он добавил, что лучшее решение - заключить мир.
Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине исключено, так как оно дорого обойдется «всем, в том числе людям за океаном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
