Первая партия вакцины от коронавируса уже выпущена в России
В России уже выпустили первую партию вакцины от COVID-19.Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Минздрав РФ.
«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — цитирует издание пресс-службу ведомства.
В субботу утром Минздрав РФ сообщил о старте производства вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Ранее журналист Николай Сванидзе, писатель Сергей Лукьяненко и микробиолог Феликс Ершов высказались в эфире НСН насчет эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции.
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