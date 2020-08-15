Первая партия вакцины от коронавируса уже выпущена в России

В России уже выпустили первую партию вакцины от COVID-19.Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Минздрав РФ.

Эксперт не видит причин не доверять российской вакцине от коронавируса

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — цитирует издание пресс-службу ведомства.

В субботу утром Минздрав РФ сообщил о старте производства вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Ранее журналист Николай Сванидзе, писатель Сергей Лукьяненко и микробиолог Феликс Ершов высказались в эфире НСН насчет эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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