Собеседник НСН также подчеркнул, что творчество Островского не теряет своей актуальности.

«Для меня это одна из любимых пьес, вообще Островский - автор великий. Он потомственный юрист, окончил юридический факультет Московского государственного университета, больше восьми лет работал в мировых судах. Вся галерея его удивительных характеров, героев пьес взята из жизни. Мне кажется, классика бессмертна, пьеса великолепная, очень жесткая и актуальная. Дело же не в приданом, приданое можно воспринимать не только как денежную сумму, которую родители дают за невесту. Приданое – это определенный груз, воспитание, отношения человека к миру и к себе. По сюжету очень хорошая девочка попала не в очень хорошую историю», - рассказал Стриженов.

В ноябре 2024 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил первые серии сериала по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». Главные роли в проекте Владимира Мирзоева сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова и другие. События сериала разворачиваются в современном Санкт-Петербурге.

Проект стал одним из самых ожидаемых, при этом отзывы о нем были противоречивы. К примеру, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что эта экранизация «Преступления и наказания» запомнится как один из худших сериалов в истории.

