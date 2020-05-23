В Центре Гамалеи рассказали о сроках начала производства вакцины от COVID

Массовое производство вакцины против новой коронавирусной инфекции начнется к концу лета. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург агентству РИА Новости.

«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», - заявил ученый.

Он также выразил сожаление в том, что производство не позволит сразу обеспечить прививками большое количество населения, но отметил усилия руководства сферы здравоохранения для ускорения процедур регистрации вакцины.