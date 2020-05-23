В Центре Гамалеи рассказали о сроках начала производства вакцины от COVID
Массовое производство вакцины против новой коронавирусной инфекции начнется к концу лета. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург агентству РИА Новости.
«Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство», - заявил ученый.
Он также выразил сожаление в том, что производство не позволит сразу обеспечить прививками большое количество населения, но отметил усилия руководства сферы здравоохранения для ускорения процедур регистрации вакцины.
«Сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», - отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Ранее российский учёный-вирусолог, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.
«Опыт создания вакцин у нашего института есть. Были созданы две вакцины против вируса Эбола. Настолько удачные, что президент Гвинеи наградил Александра Леонидовича Гинцбурга орденом. До этого девять российских вакцин утвердила ВОЗ, одна из них оказалась лучшей.
Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки», - напомнил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
336 тыс.+9 434 / сут.
Умерли
3 388+139 / сут.
Выздоровели
108 тыс.+8 111 / сут.
- В Центре Гамалеи назвали возможных изготовителей вакцины от коронавируса
- В Центре Гамалеи рассказали о сроках начала производства вакцины от COVID
- В Подмосковье снят пропускной режим
- Украинская делегация проигнорировала заседание СБ ООН по Крыму
- В Чечне опровергли сообщения о болезни Кадырова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru