В Роспотребнадзоре заявили о сезонном росте заболеваемости внебольничной пневмонией

Рост заболеваемости внебольничными пневмониями наблюдается в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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Ведомство назвало подъем заболеваемости сезонным, пишет RT.

«Преимущественно болеют взрослые», - говорится в сообщении Роспотребнадзора на платформе «Макс».

Глава ведомства Анна Попова призвала держать ситуацию с заболеваемостью в стране под контролем и уделять особое внимание эпидобстановке по внебольничным пневмониям.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоспотребнадзор

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