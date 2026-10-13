В Роспотребнадзоре заявили о сезонном росте заболеваемости внебольничной пневмонией
Рост заболеваемости внебольничными пневмониями наблюдается в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство назвало подъем заболеваемости сезонным, пишет RT.
«Преимущественно болеют взрослые», - говорится в сообщении Роспотребнадзора на платформе «Макс».
Глава ведомства Анна Попова призвала держать ситуацию с заболеваемостью в стране под контролем и уделять особое внимание эпидобстановке по внебольничным пневмониям.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы.
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