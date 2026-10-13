Песков: Москва продолжает контакты по возможному энергоперемирию

Россия продолжает контакты по теме возможного энергетического перемирия с Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва и Киев якобы согласились на энергетическое перемирие.

Как отметил Песков, он высказывался по этому вопросу накануне, и каких-то новаций пока нет.

«Продолжаются контакты по этому поводу», - указал представитель Кремля.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Россия не пойдет на временное энергетическое перемирие с Украиной, так как это даст противнику передышку, чтобы восстановить силы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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