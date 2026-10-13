Художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий в беседе со спецкором НСН рассказал, что в этом году труппа обратится к главным западным экзистенциалистам и абсурдистам начала XX века.

Премьерный спектакль «Лир» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» театра «Шалом» стал лауреатом премии «Оммаж» журнала Watch Russia. Церемония награждения прошла 12 октября в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

«Это признание работы всего коллектива. Это значит, что мы идем правильным путем и будем продолжать оправдывать ожидания зрителей. Театр — самое современное искусство, искусство быстрого реагирования. Он живет и меняется каждый день, это неотъемлемое его свойство», - сказал Липовецкий.