Искусство быстрого реагирования: Что готовит театр «Шалом» в новом сезоне

Худрук Московского еврейского театра Олег Липовецкий рассказал НСН, что будет осмысливать настоящее через Кафку, Брехта и Камю.

Художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий в беседе со спецкором НСН рассказал, что в этом году труппа обратится к главным западным экзистенциалистам и абсурдистам начала XX века.

Премьерный спектакль «Лир» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» театра «Шалом» стал лауреатом премии «Оммаж» журнала Watch Russia. Церемония награждения прошла 12 октября в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

«Это признание работы всего коллектива. Это значит, что мы идем правильным путем и будем продолжать оправдывать ожидания зрителей. Театр — самое современное искусство, искусство быстрого реагирования. Он живет и меняется каждый день, это неотъемлемое его свойство», - сказал Липовецкий.

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В предстоящем сезоне «Шалом» предложит зрителям погружение в глубокий интеллектуальный модернизм: театр планирует исследовать человеческую природу через тексты главных абсурдистов начала XX века.

«Среди главных событий — премьера Елизаветы Бондарь «Посторонний» по Альберу Камю, «Процесс» по Францу Кафке в постановке Андрея Маника и «Мамаша Кураж и ее дети» Бертольда Брехта, которую поставит Саша Золотовицкий. А на Малой сцене выйдет спектакль Арсения Мещерякова «Голиас-шпиль», куда, думаю, будет просто невозможно достать билеты. Это современное переосмысление древнего библейского сюжета о поединке Давида и Голиафа, созданное на перекрестке нескольких жанров: фарса, комедии и театра маски», - рассказал худрук театра «Шалом».

Ранее звезда сериала «Не родись красивой», актриса Нелли Уварова рассказала спецкору НСН о своем проекте «Наивно? Очень», созданном для трудоустройства, реабилитации и социальной адаптации взрослых людей с тяжелыми психоневрологическими нарушениями.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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