Трое пожарных пострадали после атаки БПЛА в Брянской области
Трое пожарных пострадали во время ликвидации возгорания, возникшего после атаки беспилотника, в Жуковке Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
По его словам, сотрудники пожарно-спасательной части №34 тушили возгорание в частном жилом доме, когда сдетонировало еще одно взрывное устройство.
«Все трое получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали в результате повторной атаки БПЛА.
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