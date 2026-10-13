Трое пожарных пострадали после атаки БПЛА в Брянской области

Трое пожарных пострадали во время ликвидации возгорания, возникшего после атаки беспилотника, в Жуковке Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

По его словам, сотрудники пожарно-спасательной части №34 тушили возгорание в частном жилом доме, когда сдетонировало еще одно взрывное устройство.

«Все трое получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали в результате повторной атаки БПЛА.

