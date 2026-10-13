«Каждый раз с развитием технологий нужно что-то оптимизировать. В том числе и языковые модели. Так что это абсолютно плановая история. Когда появились первые компьютеры, они потребляли огромное количество энергии и мощностей. Точно так же и с нейросетями: они эволюционируют, и по мере этого процесса становятся дешевле. Если заглядывать в будущее, то в ближайшее время это сэкономит около 10-15%. И в дальнейшем количество будет расти», - считает Дворянский.

По словам эксперта, новая технология основана на более правильном использовании мощностей и алгоритмов поиска. В качестве примера, утверждает Дворянский, можно снова представить себе эволюцию вычислительной техники. Если первые компьютеры были размером с автомобиль, то сейчас они уже помещаются в кармане.

Российские компании, по мнению Дворянского, уже способны применять новую технологию.

«Либо технологию, либо ее элементы потихонечку начинают использовать. У нас с точки зрения цифровизации все хорошо, мы тут одни из первых на планете», - уверен эксперт.

Что касается простых пользователей нейросетей, то они вряд ли почувствуют разницу. Разве что те, кто платят за подписку при использовании языковых моделей, полагает собеседник НСН, могут начать платить меньше.

«Возможно, для них использование станет дешевле. Иными словами, доступней для всех», - заключил Дворянский.

Ранее Александр Дворянский рассказал НСН, какие данные нельзя загружать DeepSeek и почему все, что попадает в интернет, остается там навсегда.

