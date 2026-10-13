Тринадцать видов рака: Какую опасность скрывает в себе лишний вес
Андрей Продеус раскрыл НСН, что последнее время в мире моды стали мелькать здоровые тела, что является очень позитивным трендом, так как ожирение способствует развитию множества видов рака.
Избыточная масса тела приводит минимум к 13 видам рака, рассказал в пресс-центре НСН доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
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«К большому сожалению, лишний вес ведет как минимум к 13 видам рака и сердечно-сосудистым рискам. Можно сколько угодно себя любить в этом состоянии, но хорошо понимать, что, к сожалению, это плохо заканчивается, и риски очень большие. Я очень рад, что как раз тренд на здоровье привел к тому, что в моде стали появляться не какие-то идеальные фигуры, а просто нормальные, здоровые люди. Это очень позитивный тренд. Но важно делать людей здоровыми и красивыми», — рассказал он.
Ранее Продеус в пресс-центре НСН заявил, что похудение стимулирует многих женщин заняться собой, своим гардеробом и посетить стилиста.
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