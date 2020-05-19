Гонка вакцин: Когда и кого будут прививать от COVID-19

В России также активно разрабатывают вакцину против COVID-19. Как сообщил на сессии ВОЗ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клинические испытания в нашей стране могут начаться через месяц, передаёт ТАСС.

Как рассказал НСН российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов, вакцины разрабатываются в разных странах мира, и даже в России их будет несколько.

«Насколько я знаю, несколько вакцин против коронавируса разрабатывается в мире – в Америке, Германии, Италии, Китае. Две вакцины в России утверждены. Их делает «Вектор» в Новосибирске и одна из самых больших фармкомпаний «Фармстандарт». Естественно, происходит некое соревнование – кто быстрее, кто лучше и так далее», - отметил он.

По его словам, вакцина «уже на выходе», и её, вероятно, уже тестируют на себе разработчики.

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» со своей стороны рассказал, что производство вакцины в России может начаться в августе, если всё пойдёт по плану. Для этого нужны успешные испытания на приматах, а затем на добровольцах. Пока идут доклинические испытания, а затем Минздрав может разрешить клинические испытания на людях, объяснил он.

Что касается конкуренции, то западным компаниям российская вакцина просто невыгодна, говорит Ершов.

«Совершенно точно уже можно сказать, что иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы на равных конкурировать с российскими препаратами. Они заинтересованы лишь в нашем рынке», - сказал НСН академик.

Аргументы противников сводятся к тому, что о российских препаратах в мире ничего не знают. Но за российских специалистов — десятки лет исследований и чёткая система доказательства эффективности, подчеркнул Ершов.

Учёные говорят, что в первую очередь прививать от COVID-19 в России начнут людей из групп риска, в приоритете — те, у кого мало или вообще нет антител.

«Это врачи, которые работают с инфицированными. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей. Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», - отметил в эфире НСН глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он считает, что в будущем коронавирус станет сезонной инфекцией, и от него будут прививать, как от гриппа.

Вакцинация начнётся с людей из групп риска — медработников, контактирующих с больными COVID-19, согласен с коллегой Ершов. Однако в будущем вакцинация должна стать массовой — необходимо провакцинировать половину населения, подчеркнул он.

